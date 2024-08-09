Путин подписал закон о доплате ?1200 инвалидам I группы и пенсионерам от 80 лет

Путин подписал закон о повышении пенсии для россиян старше 80 лет, а также для инвалидов I группы, кроме инвалидов с детства. Эти категории граждан будут получать надбавку в 1200 рублей с 1 января 2025 года. Как уточнили в комитете Госдумы по труду и соцполитике, прежде эти выплаты ежемесячно получали безработные трудоспособные люди, ухаживающие за инвалидами и пожилыми. Теперь же деньги будут направляться непосредственно тем, за кем ухаживают.