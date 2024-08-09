В Ростовской области поженилась пара, суммарный возраст которой 164 года

В Мясниковском районе Ростовской области расписалась пара, суммарный возраст которой 164 года. Информацию об этом опубликовали местные власти.
Новую семью создали 82-летние Багдасар Арутюнович и Евгине Антраниковна. Как оказалось, свадьбу сыграли еще в июле, в канун Дня семьи, любви и верности.
Поздравление от районной администрации было опубликовано в соцсетях. Паре пожелали крепкого здоровья, долгих лет совместной жизни и много радостных моментов.
— Серебряный возраст не стал преградой для этих удивительных людей. Пусть история Багдасара и Евгине станет для всех напоминанием о том, что для настоящей любви возраст не имеет значения, — отметили в администрации Мясниковского района.
Напомним, ранее в Ростове-на-Дону бриллиантовую свадьбу отметила семья Владимира Алексеевича и Марии Григорьевны Говорухиных.