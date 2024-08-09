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Фура с гуманитарной помощью отправилась из Омска в Курскую область

Виталий Хоценко организует поддержку для жителей пострадавших от атаки в приграничном регионе.

Источник: Комсомольская правда

Омская область собрала гуманитарный груз для помощи курянам. Губернатор Хоценко поручил подготовить необходимое.

Груз весит 20 тонн. Он включает продукты питания, питьевую воду, медикаменты и генераторы. Активисты «Единой России» помогли собрать и погрузить гуманитарную помощь.

«Мы планируем доставить груз во вторник. Мы на связи с Правительством Курской области и всегда готовы помочь. Главное — поддержать людей, которые пострадали от атаки», — сказал губернатор Хоценко в своем телеграм-канале.

Напомним, Виталий Хоценко и мэр Омска Сергей Шелест вчера объявили сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области.