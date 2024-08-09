Особый противопожарный режим продлили на севере Иркутской области

Из-за продолжающегося пожароопасного периода, который связан с неблагоприятным прогнозом погоды на севере Иркутской области продлили особый противопожарный режим. Он действует с 8:00 20 июля и продлиться до 8:00 31 августа 2024 года. Об этом сообщили на официальном интернет-портале правовой информации Иркутской области.
— Установить особый противопожарный режим на территориях муниципального образования г. Бодайбо и района, муниципального образования «Катангский район», Киренского муниципального района Иркутской области, муниципального образования Мамско-Чуйского района, — написано в документе.
Также данный режим вводится для безопасности местного населения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мошенники обманули девятилетнего ребенка и списали с карты ее отца 140 тысяч рублей. Девочке сказали, что она обязана погасить кредитную задолженность.