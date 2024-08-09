Тяжело болен: защита просит освободить экс-директора клиники Мешалкина

9 августа Новосибирский областной суд приступил к рассмотрению апелляции, поданной защитой экс-директора клиники Мешалкина Александра Караськова. Адвокат ходатайствует об освобождении Караськова из-под тюремного заключения на том основании, что подзащитный находится в преклонном возрасте и страдает от хронических заболеваний, передает корреспондент Сиб.фм из зала суда.
Как заявила защита, о том, что Александр Караськов прошел химиотерапию, суд известили еще в мае, однако этот факт не был принят во внимание. По словам адвоката, если Караськов останется за решеткой, возможен летальный исход.
Кроме того, адвокат подал ходатайство о переквалификации статей уголовного кодекса — с хищения на ограничение конкуренции. Защитник также подчеркнул тот факт, что во многих эпизодах, в которых обвинили Караськова и его супругу, главным фигурантом является Евгений Покушалов, уже вышедший на свободу по УДО.
Напомним, в апреле этого года Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор бывшему директору НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина, академику РАН Александру Караськову. Его признали виновным в присвоении более 1,8 млрд рублей из бюджета. Караськова приговорили к 3,5 годам заключения в колонии общего режима. Его супруге и бывшему заместителю, Ирине Бойцовой, назначили три года колонии общего режима.