Тяжело болен: защита просит освободить экс-директора клиники Мешалкина

Кроме того, адвокат подал ходатайство о переквалификации статей уголовного кодекса — с хищения на ограничение конкуренции. Защитник также подчеркнул тот факт, что во многих эпизодах, в которых обвинили Караськова и его супругу, главным фигурантом является Евгений Покушалов, уже вышедший на свободу по УДО.