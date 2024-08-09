Чудеса в жизни: Как в монастыре под Ростовом спасли наркомана, а теперь он стал врачом и возвращает к жизни других

Всего 50 километров от Ростова — и можно попасть в совершенно другой мир. Старочеркасская со своими храмами и музеями казачества пропитана особым духом. Многих сюда тянет атмосфера спокойствия и умиротворения…
Такая царит и на подворье Донского Старочеркасского Ефремовского мужского монастыря, созданного почти два века назад. По печальной традиции, он был закрыт при советской власти. Пришел в запустение. И только 30 лет назад началось возрождение обители.
— Одному человеку настолько у нас понравилось, что он рассказывал всем о нашем монастыре, — рассказывает наместник Донского Старочеркасского Ефремовского монастыря — игумен Сергий (Коломиц). — А, когда слышал, что никто из его окружения об этом месте не знает, то изготовил несколько придорожных баннеров со словами «Православная святыня Дона», установив в Ростове и области.
СТАЛ НАМЕСТНИКОМ МОНАСТЫРЯ В 23 ГОДА.
Самому отцу Сергию всего 31 год. А в должности наместника монастыря он служит с 23 (!) лет. По сути, он стал духовным отцом для монахов даже преклонного возраста. Но, глядя на статного батюшку с пышной бородой и ясными светлыми глазами, этому не удивляешься. Кажется, ему все по плечу. Вот и сегодня собеседник увлеченно рассказывает о святыне, которую ему доверили.
— Монастырь был основан в 1837 году вдовами атаманов Ефремовых. Тогда столица казачества уже переместилась в Новочеркасск. Однако в знак уважения за семьей оставили атаманское подворье. Так вот, эти женщины, оставшиеся даже без детей, желали сохранить память о своих предках. Передали подворье Церкви, попросив открыть там женский монастырь и увековечить фамилию атаманов.
В итоге появился Ефремовский девичий Старочеркасский монастырь. За всех почивших рода Ефремовых мы молимся и сегодня.
К слову, те казачки прожили в монастыре до конца жизни и были похоронены на его территории.
«РАБОТЫ СЕСТЕР — В ЭРМИТАЖЕ».
— А еще все вдовы Старочеркасской и соседних станиц знали: они не останутся в одиночестве. Могут прийти в обитель, стать монахиней и возносить молитвы за погибших супругов и сыновей, отдавших жизнь за Отечество.
Кстати, к моменту закрытия монастыря — в 20-е годы прошлого века — в нем было уже около (!) 400 сестер.
— Монастырю был передан храм в честь Донской иконы Божией Матери, атаманский дом, кухня, конюшня и каретная. Затем там построили и новые корпуса: жилые кельи, паломническую гостиницу.
Обители принадлежали и сельскохозяйственные земли, которые сдавали в аренду. Была и своя золотошвейная мастерская, а работы сестер из нашей обители даже находятся в Эрмитаже.
А еще были богадельня, где досматривали пожилых, и больница. Иными словами монастырь выполнял свое социальное и гуманитарное служение.
ВОЗРОЖДАТЬ ПОМОГАЛ ШОЛОХОВ.
Когда же монастырь закрыли, а монахинь разогнали, то здания отдали местной фабрике-коммуне. Затем здесь организовали приют для душевнобольных. Но после все пришло в запустение. Так продолжалось до тех пор, пока на станицу не обратил внимание наш земляк Михаил Шолохов.
— Увидев Старочеркасскую с ее сияющими куполами Воскресенского Войскового собора, Донского и Петропавловского храма, Преображенской церкви, он захотел помочь возродить первую столицу Войска Донского. И, в частности, отдал существенную часть своей Нобелевской премии на эти цели.
Так здесь появился музей-заповедник, которому передали храмы и здания монастыря. Они же стали объектами культурного наследия. И это уберегло их от дальнейшего разрушения. Понемногу началось и восстановление.
В МОНАСТЫРЕ ЖИВУТ 25 ЧЕЛОВЕК.
Возрождение же монастыря случилось в 1994 году. И первым его наместником назначили архимандрита Модеста (Потапова).
— Тогда монахи жили в домике, куда их пустили местные жители. Начался процесс возвращения храмов и зданий, полноценной жизни обители.
При этом в то время в Старочеркасскую даже дороги не было: только переправа через Дон. Кстати, последняя работает по сей день. А с появлением дороги — Аксайский обход Ростова — в станицу сделали еще и удобный съезд.
Сейчас в монастыре живут 25 человек. И все, кто здесь «прописан», именуются насельниками.
— Они делятся на две категории. Первая — это братья: послушники, монахи, есть живущие в обители священники в монашеском звании, и те, которых командируют на приходы, где они несут свое послушание в качестве настоятелей.
Вторая — это трудники: люди, которые приходят пожить в монастыре во славу Божию, часто потрудиться безвозмездно, отдохнуть душой, научиться молитве, побыть немного частью нашей монашеской семьи.
«МНОГИЕ НАХОДЯТ УТЕШЕНИЕ».
— Кто-то идет сюда со скорбями, кто-то с болезнями, третьи — со страстями, — делится отец Сергий. — И многие находят утешение. Одни, получив душевное врачевание, отправляются домой, находят хорошую работу и женятся. Некоторые трудники остаются в монастыре, вступают в братию и становятся послушниками, а со временем — монахами. Так и растет наше братство.
Но не стоит думать, что в братию принимают любого буквально с порога.
— До того, как стать послушником, а впоследствии монахом, трудником можно быть и год, и два, и даже пять лет. Кого уже пора принять, советуемся на нашем Духовном соборе со старшими братьями.
При этом быт в обители налажен: монахи четко распределяют между собой обязанности.
— Делим их по способностям. Кто-то хорошо печет просфоры и хлеб. Другой не пожалуется, что нужно помыть посуду, полы или подмести двор. Обеспечиваем уход за пожилыми братьями. Если у человека нет руки, то по возможности он помогает в храме: протереть иконы, почистить подсвечник.
«ДРУЖНЫ И СО СТАНИЧНИКАМИ».
— У монастыря есть небольшое хозяйство: свои курочки, завели двух молочных коров, разводим на острове рыбу в озере — ловим своих карпов и толстолобиков. Так что ведем быт и не бездельничаем, а молимся и трудимся.
Была до недавнего времени у обители и своя пасека.
— Но она опустела в одну теплую зиму, когда пчелы перепутали погоду — проснулись, вылетели из ульев и погибли. Тогда мы попросили оставшиеся ульи взять под опеку наших друзей-пчеловодов. Но сами делаем свечи из воска, который они поставляют нам.
Надо сказать, что обитель дружна и со станичниками. Они рады поработать здесь.
— Многие у нас трудятся: одни постоянно, другие периодически нанимаются помогать по хозяйству. И местные казачки зарабатывают: готовят для паломнической трапезной. И их помощь ой, как нужна! Ведь, когда из храма после службы выходит по сто-двести человек, попробуй сам всех накорми!
А еще полноценные хозяева обители — коты: кого-то подкинули на территорию, другие уже родились в монастыре.
— Когда с полей к нам бегут мышки, кошачья помощь очень кстати. Завел я и своего кота, рыженького такого. Назвал Веснушкой. Он меня на службу провожает и встречает, ждет гостинцы. А, если собачка приблудится, то передаем охранников нашим фермерам.
ЧЕТКИЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ И ДОСУГ ПО-ДОМАШНЕМУ.
Кстати, в монастыре — четкий распорядок дня.
— В шесть утра наш будильщик проходит по братскому корпусу с колокольчиком. В семь — молитва. Затем — богослужение. С благоговением все расходятся на свои труды.
А вот досуг устроен по-домашнему.
— Читаем новости. У нас есть и хорошая монастырская библиотека, и большой телевизор. Смотрим и христианские фильмы, и ленты советского кинематографа. К примеру, «Остров» с Петром Мамоновым или фильм «Поп» с Сергеем Маковецким.
Иногда здесь же проходят лекции, беседы и курсы для монахов, где изучают и Священное Писание, и историю государства. А можем и просто собраться попить чай, погулять по станице и пойти к Дону с удочкой.
Не часто, но выезжают в музеи, на выставки. Иногда небольшой группой посещают наши — Донские — святые места, интересные театральные постановки или в ходят в кино.
— В Ростове недавно ходил в кино на последнюю экранизацию «Мастера и Маргариты». Люди говорят об этом, и мы должны быть в курсе, дабы дать оценку с церковной точки зрения.
ОТДЫХ ДУШОЙ И СПОРТ.
Есть и те, кто жалует спорт. Например, отец Климент — сегодня он настоятель Варваринского храма в станице Грушевской.
— Когда он жил здесь при монастыре, то собирал послушников и трудников поиграть в баскетбол на станичной спортплощадке. С ними — и местная молодежь. А там и общение о вере бывает, многие потом в храм приходят: понимают, что здесь тоже обычные люди живут, только верующие Богу.
Еще неподалеку от Старочеркасской у монастыря есть скит (, — прим. ред.) в честь Успения Божией Матери, расположенный по Дону на острове Большой. Туда добираются на моторной лодке.
— Можно сказать, на некоторое время командируем по два-три человека наших братьев-монахов для более уединенного пребывания. Там есть храм-часовня в честь Серафима Саровского. Они молятся, отдыхают душой, созерцают природу и ловят рыбу.
Сам люблю там бывать и в тишине любоваться на замечательную донскую природу, которую я очень сильно полюбил.
«НАШЕЛ БОГА И КРУЧЕ ЭТОГО НЕТ!».
Кстати, сам отец Сергий приехал на Дон из Сибири, где собирался стать полицейским. И, хоть рос в нерелигиозной семье, родители его выбор поддержали.
— Мне было лет 16, когда гулял по родному селу Александровскому, что в Томской области. Думал о своем. И вдруг решил зайти в храм, где как раз шла исповедь. По зарубежным фильмам думал, что эта беседа в кабинке через деревянную решетку. Но тут все было иначе, по-нашему.
Помню, как не знал, что сказать батюшке. А тот так легко вел беседу, даже не помню о чем. Но запомнилось другое, что слушал его сосредоточенно и с благоговением. Он, накрыв меня епитрахилью, читал молитву, и я чувствовал утешение.
Вот, помните, актер Петр Мамонов имел много соблазнов — алкоголь, наркотики, деньги, славу. Но, придя в Церковь уже в зрелые годы, говорил: «Я всю жизнь кайфа искал. Заблуждался. А сейчас нашел Бога и круче этого ничего нет!».
«ПРИЕЗЖАЙ НА ДОН, ПОЖИВЕШЬ В ХРАМЕ».
Так и не решив, куда идти после школы, выпускник пошел в армию. Служил в Ростовской области. Тогда же познакомился со священником из Миллерова. А уже вернувшись домой, позвонил ему за советом.
— Он сказал: «Приезжай на Дон, поживешь при храме». Так и сделал. Помню, как летел на самолете над Ростовской областью, смотрел в иллюминатор на поля и понимал, что донские просторы, которые поразили еще в армии, теперь и мои тоже.
А через полгода поступил в Донскую духовную семинарию. Решил принять монашество и стал священником в 22 года. Спустя год служения митрополит Меркурий назначил отца Сергия исполнять обязанности наместника монастыря в Старочеркасской.
— Это было ровно восемь лет назад. Хотя до этого я мечтал попасть в такую обитель, где уже все организовано. А тут — только возрождается. Вот так Господь управил: однажды еще во время учебы сказав, что никогда не пойду в Старочеркасский монастырь, я стал наместником этой обители.
«ПОКАЗЫВАТЬ ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР И НЕ РУБИТЬ С ПЛЕЧА».
Священнослужитель признается, что поначалу было непросто.
— Представьте, приходит в монастырь 23-летний мальчишка, а там живут здоровые донские казаки и под 40 лет, и за 60. А он — самый молодой и ему руководить этой общиной. Стал подключать свой управленческий опыт командира отделения и председателя молодежного парламента, но, оказалось, что это мелочи. Главное — показывать личный пример того, к чему призываешь, и не рубить с плеча.
Братья меня в целом поддержали, когда увидели, что я пришел в монастырь для его созидания. Монастырь — это открытая, братская, любящая община, где тебя всегда поддержат, примут и помогут. И я обучался, чтобы даже будучи юным стать для братьев отцом, заботясь о них, а не только руководствуя. На богослужении говорится: «О всечестном отце нашем наместнике помолимся».
«ГОСТИНИЦА ДЛЯ ПАЛОМНИКОВ — ОДНА ИЗ ЗАДАЧ».
Сейчас старинная обитель возрождается. И по плану развития монастыря ему возвращаются исторические строения.
— По дорожной карте еще несколько лет назад рядом стоящую гостиницу должны были передать Церкви. Но идем на уступки, чтобы владельцы могли построить другое здание и переехать. А мы, наконец, сможем принимать группы паломников с ночевкой.
Сейчас же пока живем как в коммунальной квартире: половина территории — монастырь, половина — музей, а посередине — наш храм. Заборы никто не городит — стараемся находить общий язык. Например, на 185-летие монастыря организовали вместе замечательную выставку.
Но гостиница для паломников — это лишь одна из задач в плане развития монастыря.
— Занимаемся восстановлением Петропавловского храма, в котором крестился атаман Матвей Иванович Платов. Также в планах — реставрация здания, где располагались кельи. Оно сейчас в руинах. Нам важно иметь возможность принять больше братьев. Когда нас станет больше, может получится открыть богадельню и ухаживать за пожилыми людьми, развивать наш скит и восстанавливать храмы.
Но, конечно, самое главное — личностное и духовное развитие каждого, кто приходит в святую обитель.
«РАЗДЕЛЕННАЯ НА ДВОИХ БОЛЬ УМЕНЬШАЕТСЯ».
В финале хочется рассказать о том, что священнослужители не относятся к своему делу просто как к работе. Служители Церкви каждый день видят и радость, и людское горе. И для каждого находят нужные слова.
— Может, например, приехать мать, которая переживает за своего сына-воина. У другой — сын или дочь — в заключении или страдает от зависимости. Просят помощи. И первым делом мы вместе молимся, общаемся, даем поддержку и советы. А человеку действительно становится легче. Как говорится, боль, разделенная на двоих, уменьшается вдвое.
А иногда на глазах у монахов происходят чудеса наяву.
— Я говорю про чудо преображения человека. Например, недавно шел на службу в храм и встретил паломницу, которая приезжала со своей бедой еще к первому наместнику монастыря архимандриту Модесту (Потапову). Теперь же спустя годы принесла живые цветы на могилку батюшки. Его не стало в 2002 году.
Известный подвижник благочестия, он совершал «отчитку» (особый молебен на изгнание падших духов, — прим. Ред.). А ее не каждый священник может совершать. Но отец Модест занимался этим в 90-е и до самой своей смерти.
В то время женщина привезла сюда сына, зависимого от наркотиков. Батюшка за него молился, беседовал и объяснял, что это его губит. И сегодня тот самый парень — врач одной из ведущих наркологических клиник в Москве, помогает другим исцелиться от зависимости.
Часто мы видим разрушение личности, а тут наоборот, и с Божьей помощью такое чудо оказалось возможным.
КОНКРЕТНО.
А можно ли в монастырь женщинам?
Коснулись в беседе и этого мучившего многих вопроса.
— На территории Донского Старочеркасского Ефремовского монастыря есть храм, паломническая трапезная, церковная лавка, пекарня, рядом — гостиница — и туда есть доступ всем. А в подворье, где живут насельники, разрешено проходить только во время организованных экскурсий.
Но у нас женщина бухгалтером трудится, а местные казачки работают в пекарне. Многие приходят сюда со своими скорбями. И каждому — и мужчинам, и женщинам мы уделяем внимание, беседуем, даем совет.
Ведь задача монаха — не закрыться от всего мира, а в первую очередь сосредоточиться на важном. По этому мы открыты для всех. Порой и во внеурочное время люди приезжают: и их не прогонят — всегда побеседуют, поддержат. А главное в нашей жизни — это молитва.