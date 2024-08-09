Чудеса в жизни: Как в монастыре под Ростовом спасли наркомана, а теперь он стал врачом и возвращает к жизни других

— Это было ровно восемь лет назад. Хотя до этого я мечтал попасть в такую обитель, где уже все организовано. А тут — только возрождается. Вот так Господь управил: однажды еще во время учебы сказав, что никогда не пойду в Старочеркасский монастырь, я стал наместником этой обители.