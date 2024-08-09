«Ростов» — «Рубин»: когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию четвертого тура РПЛ

В пятницу, 9 августа, в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» футболисты «Ростова» сыграют в матче четвертого тура Российской Премьер-Лиги сезона 2024/2025. «Желто-синие» встречают на домашнем поле казанский «Рубин».
Посмотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Рубин» можно бесплатно в прямом эфире на канале «Матч ТВ», начало эфира в 20:45 по московскому времени.
За первые три тура РПЛ «Ростов» успел и вничью сыграть, и победить, и проиграть. Причем, ничья была на своем поле в первой игре с «Локомотивом» — 0:0. Во время выезда в Самару «желто-синие» обыграли «Крылья Советов» — 1:3. А после в Санкт-Петербурге с разгромным счетом 5:0 уступили «Зениту». Между Самарой и Питером ростовчане успели проиграть матч «Локомотиву» в Москве в рамках Кубка России.
«Рубин» за три матча один раз одержал победу и дважды потерпел поражение. Во время выезда в Нижний Новгород казанцы обыграли «Пари НН» со счетом 2:4. При встрече с «Зенитом» была игра в одни ворота, как и с «Ростовом», только со счетом 0:4 в пользу «сине-бело-голубых». В третьем туре с подмосковными «Химками» футболисты «Рубина» уступили победу со счетом 2:3. Между вторым и третьим туром РПЛ казанцы обошли тольяттинский «Акрон» в Кубке России.
Кстати, история противостояния «Ростова» и «Рубина» насчитывает уже 47 матчей. Причем число побед у каждой команды одинаково — по 17, и еще 13 встреч сыграли вничью.
Стоит отметить, что в последних двух матчах «Ростов» разгромил «Рубин». Болельщики «желто-синих» надеются, что донской клуб сохранит эту тенденцию. Да и после поражения со счетом 5:0 от «Зенита», которое-то и вспоминать не хочется, у хозяев поля должна быть большая мотивация на то, чтобы реабилитироваться в глазах болельщиков.
Букмекеры, надо сказать, тоже ставят на «Ростов».
Как сообщают в пресс-службе «желто-синих», вход на территорию «Ростов Арены» открывается за два часа до начала матча. И, раз свисток к началу игры прозвучит в 20:45, то пускать болельщиков на территорию стадиона будут с 18:45.
— Вход на стадион возможен только при наличии специального QR-кода, сформированного в личном кабинете портала Госуслуг, на основании карты болельщика и приобретенного билета или же абонемента, — проинструктировали в пресс-службе клуба. — Вход в чашу стадиона возможен только при наличии билета или абонемента ФК «Ростов».
Добавим, что оформить карту болельщика и получить ответы на вопросы по поводу получения QR-кода можно в центре поддержки болельщиков и МФЦ, расположенных напротив основных касс, у входа G1. Второй центр поддержки находится в помещении касс рядом с КПП G8.