«Ростов» — «Рубин»: когда и во сколько смотреть онлайн-трансляцию четвертого тура РПЛ

«Рубин» за три матча один раз одержал победу и дважды потерпел поражение. Во время выезда в Нижний Новгород казанцы обыграли «Пари НН» со счетом 2:4. При встрече с «Зенитом» была игра в одни ворота, как и с «Ростовом», только со счетом 0:4 в пользу «сине-бело-голубых». В третьем туре с подмосковными «Химками» футболисты «Рубина» уступили победу со счетом 2:3. Между вторым и третьим туром РПЛ казанцы обошли тольяттинский «Акрон» в Кубке России.