Фанаты Тейлор Свифт спели на улицах Вены после отмены концертов певицы в Австрии

«Все обнимались. Это был по-настоящему прекрасный момент, когда мы поняли, что нам всем одинаково грустно из-за того, что мы не сможем увидеть Тейлор и что произошла эта ужасная вещь, нацеленная в основном на женщин и девочек на концерте. Но мы очень стойкие, мы просто продолжили заниматься своими делами, были добры, обменивались браслетами дружбы и пели песни», — рассказала очевидица.