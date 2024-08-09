Фанаты Тейлор Свифт спели на улицах Вены после отмены концертов певицы в Австрии

Поклонники Тейлор Свифт устроили флешмоб на улицах Вены, исполнив песни артистки, после того как все три ее концерта в австрийской столице отменили из-за угрозы теракта.
По данным Variety, разочарованные фанаты спели треки Тейлор Свифт Cornelia Street, Cruel Summer, You Belong With Me и другие. Одна пара даже обручилась, пока толпа исполняла балладу Love Story.
Местные учреждения не остались в стороне. Например, на церкви вывесили табличку с приглашением войти и «спеть всю свою боль».
«Все обнимались. Это был по-настоящему прекрасный момент, когда мы поняли, что нам всем одинаково грустно из-за того, что мы не сможем увидеть Тейлор и что произошла эта ужасная вещь, нацеленная в основном на женщин и девочек на концерте. Но мы очень стойкие, мы просто продолжили заниматься своими делами, были добры, обменивались браслетами дружбы и пели песни», — рассказала очевидица.
Концерты Тейлор Свифт в Вене в рамках тура Eras должны были состояться 8, 9 и 10 августа на стадионе «Эрнст Хаппель». Шоу отменили «в связи с подтверждением властями информации о планируемом теракте на стадионе». По делу арестованы двое несовершеннолетних и один 18-летний мужчина.