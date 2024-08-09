Размер квоты для приема на работу инвалидов сохранен в Иркутской области

— Для работодателей Иркутской области сохраняются прежние параметры: квота на трудоустройство инвалидов составит 2% от штата для некоммерческих организаций и 3% для коммерческих, но только для тех, у кого численность работников превышает 35 человек, — рассказали в агентстве.