Размер квоты для приема на работу инвалидов сохранен в Иркутской области

Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев подписал постановление об установлении для работодателей региона размер квоты для приема на работу инвалидов. Документ вступит в свою законную силу 1 сентября 2024 года. Об этом сообщило ИА Байкал24 со ссылкой на пресс-службу правительства.
— Для работодателей Иркутской области сохраняются прежние параметры: квота на трудоустройство инвалидов составит 2% от штата для некоммерческих организаций и 3% для коммерческих, но только для тех, у кого численность работников превышает 35 человек, — рассказали в агентстве.
Сейчас у 2,4 тыс работодателей на квотированных местах работает 5,7 тыс инвалидов. С начала этого года создали 355 рабочих мест. Люди, имеющие инвалидность, работают на производствах по сборке мебели, а также на швейных и упаковочных предприятиях.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшете муниципальному бюджету принесли ущерб в 10 миллионов рублей из-за срыва капитального ремонта школы.