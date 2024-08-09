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Экстренное предупреждение объявило МЧС водителям в Новосибирской области

Новосибирских водителей призвали быть осторожными — на дорогах прогнозируется образование густого тумана в утренние часы.

Сейчас в Колумбусе: +23° 6 м/с 78% 736 мм рт. ст. +22°

Сотрудники МЧС Новосибирской области призвали к максимальной осторожности водителей, которым придется садиться за руль утром в выходные дни. Погодные условия будут способствовать образованию густого тумана. Это — опасное явление для автомобилистов.

— Такая погода повышает риск аварий на дорогах, — предупреждает телеграм-канал МЧС Новосибирской области.

Чтобы не допустить ДТП, автомобилистам следует соблюдать правила езды при тумане:

— не допускай превышения скорости больше 10 км/час;

— увеличь дистанцию до машины, которая едет впереди;

— включи ближний свет фар и противотуманные фары;

— не останавливайся на проезжей части;

— не обгоняй впереди идущий транспорт.

Ранее «Прецедент» писал: ураганный ветер и крупный град ожидается в Новосибирске 10 августа.