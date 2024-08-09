Экстренное предупреждение объявило МЧС водителям в Новосибирской области

Сотрудники МЧС Новосибирской области призвали к максимальной осторожности водителей, которым придется садиться за руль утром в выходные дни. Погодные условия будут способствовать образованию густого тумана. Это — опасное явление для автомобилистов.
— Такая погода повышает риск аварий на дорогах, — предупреждает телеграм-канал МЧС Новосибирской области.
Чтобы не допустить ДТП, автомобилистам следует соблюдать правила езды при тумане:
— не допускай превышения скорости больше 10 км/час;
— увеличь дистанцию до машины, которая едет впереди;
— включи ближний свет фар и противотуманные фары;
— не останавливайся на проезжей части;
— не обгоняй впереди идущий транспорт.
Ранее «Прецедент» писал: ураганный ветер и крупный град ожидается в Новосибирске 10 августа.