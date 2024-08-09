В Воронеже оклеили бронепленкой окна 44 школ

В Воронеже на окна 44 школ наклеили специальную бронепленку для защиты в случае атаки БПЛА. Об этом сообщили в городском управлении образования и молодежной политики в пятницу, 9 августа. Были выбраны образовательные учреждения, расположенные неподалеку от объектов, которые могут стать потенциальными целями беспилотников.
Уточняется, что руководство школ определило помещения, куда можно быстро вывести детей в случае сообщения об угрозе налета БПЛА. Именно в этих помещениях за счет бюджета оклеили окна специальной пленкой, которая призвана помешать разлету осколков по комнате.
Узнать, оклеены ли окна в конкретной школе, родители могут при обращении непосредственно в администрацию учебного заведения. По очевидным причинам адреса учреждений в муниципалитете не называют.
Как сообщало РИА «Воронеж», сигнал об опасности атаки беспилотных воздушных судов был объявлен в Воронежской области сегодня в 0:15 и действовал всю ночь, отбой был дан только в 7:34. Средства ПВО сбили четыре БПЛА. По информации губернатора Александра Гусева, украинские беспилотники уничтожили на границах региона. Пострадавших и повреждений на земле нет.