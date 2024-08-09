В Воронеже оклеили бронепленкой окна 44 школ

Как сообщало РИА «Воронеж», сигнал об опасности атаки беспилотных воздушных судов был объявлен в Воронежской области сегодня в 0:15 и действовал всю ночь, отбой был дан только в 7:34. Средства ПВО сбили четыре БПЛА. По информации губернатора Александра Гусева, украинские беспилотники уничтожили на границах региона. Пострадавших и повреждений на земле нет.