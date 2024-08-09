Советская операция по освобождению Маньчжурии от японской оккупации началась 79 лет назад

Успех Красной армии в Китае, вне всякого сомнения, был безусловным, а ход той наступательной операции до сих пор изучают в военных академиях по всему миру. Не подлежит сомнению также и то, что если бы Япония не капитулировала, СССР мог бы занять все ее материковые владения, пока не встретился бы с американскими или китайскими войсками. Более того, Япония долго надеялась на СССР как на возможного посредника в переговорах с США о мире, и потому вступление Советского Союза в войну лишило и без того безнадежную ситуацию последних проблесков надежды. Тем не менее, неясно — каким образом любые события в японских колониях могут заставить капитулировать страну, чья национальная идеология — сражаться до последнего, а в последний момент совершить ритуальное самоубийство?