Летевший в Грозный самолет приземлился в Волгограде из-за больного пассажира

— КВС принял решение следовать на незапланированный запасной аэродром Волгоград (Гумрак), — сообщают авторы канала.
На борту самолета «Уральских авиалиний» было 220 пассажиров. Посадка в аэропорту Волгограда была совершена 8 августа в 13.25.
— Пассажир с рейса снят, передан в медучреждение города. Самолет продолжил движение по маршруту, — сообщили V102.RU в пресс-службе волгоградского аэропорта.
Согласно онлайн-табло аэропорта Грозный (Северный), этот самолет прибыл в аэропорт назначения в 14.25.