Летевший в Грозный самолет приземлился в Волгограде из-за больного пассажира

Авиалайнер Airbus A320neo, который летел из Москвы в Грозный, экстренно сел в Волгограде из-за больного пассажира. Как сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал Aviaincident, на борту у 47-летнего мужчины предположительно случился инфаркт.