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Огромную опухоль щитовидной железы удалили у пенсионерки в Ростове

Женщину с огромной опухолью щитовидной железы успешно прооперировали в Ростове-на-Дону.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону врачи удалили у 62-летней пациентки огромную опухоль щитовидной железы, которая нетипично росла внутрь. Об этом случае рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Помощь оказали в Ростовской областной клинической больнице (РОКБ). Изначально, женщина поступила с жалобами на кашель, одышку и затрудненное дыхание. При этом ее шея внешне не изменялась, как обычно бывает при проблемах с щитовидной железой.

Во время обследования выяснилось, что опухоль росла внутрь. Перед операцией специалисты опасались, что извлечь пораженный участок только через шею не получится и потребуется резать грудину, но этого, к счастью, не потребовалось.

— Опыт хирургов РОКБ исключил все осложнения, в том числе не пострадал и голос пациентки, — отметили в минздраве Ростовской области.

Известно, что женщина провела в стационаре пять дней, к этому моменту она больше не жалуется на свое состояние. Есть и еще одна хорошая новость — гистологическое исследование в этом случае исключило рак.