В Новосибирске мигрант имитировал инфаркт в военкомате

Сегодня в Новосибирске сотрудники СКР провели рейд в общежитии на Хилокском микрорайоне, где проживают иностранные граждане.
Из 47 человек 12 были доставлены в военкомат. При этом один из мигрантов попытался симулировать сердечный приступ, но это не помогло — его также поставили на учет.
Сотрудники силовых структур были удивлены состоянием общежития: в помещениях царила грязь, были разбросаны пивные бутылки и упаковки от лапши.
Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцев возмутила мигрантка, просящая милостыню с грудным ребенком на Хилокском.