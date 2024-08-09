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В Новосибирске мигрант имитировал инфаркт в военкомате

Мигрант симулировал инфаркт в новосибирском военкомате.

Сегодня в Новосибирске сотрудники СКР провели рейд в общежитии на Хилокском микрорайоне, где проживают иностранные граждане.

Из 47 человек 12 были доставлены в военкомат. При этом один из мигрантов попытался симулировать сердечный приступ, но это не помогло — его также поставили на учет.

Сотрудники силовых структур были удивлены состоянием общежития: в помещениях царила грязь, были разбросаны пивные бутылки и упаковки от лапши.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцев возмутила мигрантка, просящая милостыню с грудным ребенком на Хилокском.