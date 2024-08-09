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Синоптики назвали сроки потепления в Омской области

Специалисты Обь-Иртышского УГМС рассказали в пятницу, 9 августа 2024 года, о погоде на ближайшие дни.

Сейчас в Колумбусе: +23° 6 м/с 78% 736 мм рт. ст. +22°

По прогнозу* синоптиков, с 9 по 12 августа 2024 года погода в Омской области будет формироваться в поле повышенного атмосферного давления. Местами ожидаются небольшие дожди.

«Холодная воздушная масса, которая постепенно будет поступать с севера в наш регион, вызовет понижение температуры воздуха. 10 и 11 августа преобладающая температура воздуха ночью +6…+11°, днем +16…+21°», — рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Синоптики также назвали сроки потепления в Омской области. Так, уже в понедельник, 12 августа 2024 года, ожидается постепенное повышение температуры воздуха: ночью +7…+12°, а днем воздух прогреется до +23°.

*Прогноз погоды актуален на момент публикации, возможны изменения.