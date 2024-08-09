Синоптики назвали сроки потепления в Омской области

По прогнозу* синоптиков, с 9 по 12 августа 2024 года погода в Омской области будет формироваться в поле повышенного атмосферного давления. Местами ожидаются небольшие дожди.
«Холодная воздушная масса, которая постепенно будет поступать с севера в наш регион, вызовет понижение температуры воздуха. 10 и 11 августа преобладающая температура воздуха ночью +6…+11°, днем +16…+21°», — рассказали в Обь-Иртышском УГМС.
Синоптики также назвали сроки потепления в Омской области. Так, уже в понедельник, 12 августа 2024 года, ожидается постепенное повышение температуры воздуха: ночью +7…+12°, а днем воздух прогреется до +23°.
*Прогноз погоды актуален на момент публикации, возможны изменения.