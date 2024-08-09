В Омске третий день подряд фиксируются выбросы формальдегида

Формальдегид, по данным токсикологов, вреден для здоровья. Он вызывает слезотечение, резь в глазах, насморк, кашель, одышку, удушье, головную боль, нарушение координации движений, судороги. При вдыхании его паров возможно возникновение аллергических реакций кожи (вплоть до экземы), а у женщин нарушается менструальный цикл.