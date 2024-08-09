В Омске третий день подряд фиксируются выбросы формальдегида

По данным метеорологов, в Кировском и Октябрьском округах города была превышена концентрация формальдегида, она составила 1,5 и 2,7 ПДК соответственно.
Напомним, что выбросы формальдегида фиксируются в Омске с 6 августа 2024 года.
В целом, по данным метеорологов, в четверг, 8 августа 2024 года, уровень загрязнения воздуха в Омске был повышенным.
Формальдегид, по данным токсикологов, вреден для здоровья. Он вызывает слезотечение, резь в глазах, насморк, кашель, одышку, удушье, головную боль, нарушение координации движений, судороги. При вдыхании его паров возможно возникновение аллергических реакций кожи (вплоть до экземы), а у женщин нарушается менструальный цикл.