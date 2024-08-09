Брат Билли Айлиш FINNEAS анонсировал альбом «For Cryin' Out Loud!»

Музыкант FINNEAS, старший брат и продюсер Билли Айлиш, выпустит второй студийный альбом «For Cryin' Out Loud!» 4 октября. Артист уже представил одноименный лид-сингл и клип.
В видео Финнеас О’Коннелл (так зовут FINNEAS) снялся со своей девушкой Клаудией Сулевски. По сюжету пара ругается каждое утро, после чего исполнитель погибает в результате разных несчастных случаев.
"Я здесь жду,
Когда ты начнешь рыдать,
Зову тебя по имени.
Ты меня изнуряешь,
Но я все так же люблю тебя", — поется в припеве.
Треклист «For Cryin' Out Loud!» публикует Pitchfork:
Предыдущий лонгплей Финнеаса Optimist увидел свет в 2021-м. Между релизами музыкант спродюсировал вышедший в мае альбом Билли Айлиш HIT ME HARD AND SOFT, а также саундтрек к фильму «Барби» (2023) «What Was I Made For?», который получил ряд престижных наград: «Золотой глобус», «Грэмми», Kids Choice Awards и премию от американского Общества композиторов и авторов текстов.