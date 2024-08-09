Брат Билли Айлиш FINNEAS анонсировал альбом «For Cryin' Out Loud!»

Предыдущий лонгплей Финнеаса Optimist увидел свет в 2021-м. Между релизами музыкант спродюсировал вышедший в мае альбом Билли Айлиш HIT ME HARD AND SOFT, а также саундтрек к фильму «Барби» (2023) «What Was I Made For?», который получил ряд престижных наград: «Золотой глобус», «Грэмми», Kids Choice Awards и премию от американского Общества композиторов и авторов текстов.