На выходных омичей ждут магнитные бури

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на ближайшие три дня Омск окажется во власти магнитных бурь.
Возмущение геомагнитного поля Земли начнется уже сегодня, 9 августа, ближе к ночи. Своего пика буря достигнет к 6:00 субботы, уровень ее силы специалисты оценивают как средний.
К 12:00 буря пойдет на спад, однако в ночь на воскресенье, 11 августа, геомагнитное поле начнет возмущаться снова, буря продлится до 12 часов дня.
Метеозависимые люди могут испытывать в эти дни головную боль и слабость.