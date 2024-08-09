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На выходных омичей ждут магнитные бури

Своего пика буря достигнет к завтрашнему утру.

Сейчас в Колумбусе: +23° 6 м/с 78% 736 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, на ближайшие три дня Омск окажется во власти магнитных бурь.

Возмущение геомагнитного поля Земли начнется уже сегодня, 9 августа, ближе к ночи. Своего пика буря достигнет к 6:00 субботы, уровень ее силы специалисты оценивают как средний.

К 12:00 буря пойдет на спад, однако в ночь на воскресенье, 11 августа, геомагнитное поле начнет возмущаться снова, буря продлится до 12 часов дня.

Метеозависимые люди могут испытывать в эти дни головную боль и слабость.