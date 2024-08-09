На Крымском мосту в очереди почти 900 авто

«По состоянию на 15.00, в очереди со стороны Тамани находятся 47 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи стоят 810 транспортных средства. Ожидание около трех часов», — говорится в сообщении.
Досмотр транспортных средств перед въездом на мостовой переход — обязательная процедура в целях безопасности, так как на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
По Крымскому мосту разрешено движение только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути — семь часов.