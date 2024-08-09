Ледовый городок с площади 1905 года перенесут в Исторический сквер

— Мы размышляем над расположением Ледового городка в Историческом сквере и катка на площади 1905 года. Например, фестиваль «Ледовые скульптуры» мог бы остаться на площади, украсив ее по периметру. Функция ярмарки могла бы тоже быть разделена: часть ярмарки — на катке, а остальная часть, в Историческом сквере, — говорит Илья Марков.