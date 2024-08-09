Ледовый городок с площади 1905 года перенесут в Исторический сквер

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил вместо строительства Ледового городка на площади 1905 года залить каток. Начальник управления культуры Администрации Илья Марков в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил это тем, что хочется какое-то иное функциональное применение площади в новогоднюю декаду.
— Мы размышляем над расположением Ледового городка в Историческом сквере и катка на площади 1905 года. Например, фестиваль «Ледовые скульптуры» мог бы остаться на площади, украсив ее по периметру. Функция ярмарки могла бы тоже быть разделена: часть ярмарки — на катке, а остальная часть, в Историческом сквере, — говорит Илья Марков.
Для Ледового городка площадь 1905 года слишком маленькая, Исторический сквер, по мнению чиновников, для этой цели подходит больше. При этом перенос влечет за собой увеличение затрат. Так как существенно увеличится площадь застройки, придется увеличивать количество кубометров льда и смету.
— Строить будем справа и слева от водосброса, что является гидротехническим сооружением. Вопросов довольно много, сейчас как раз занимаемся их решением. Нам поставлена задача: в течение полутора недель показать варианты развития событий, — добавил Илья Марков.
Одной из проблем города также является парковка на главной площади. Ее просто не хватает для машин. Для решения проблемы уже предложены проекты многоуровневых и перехватывающих паркингов. В частности, сейчас будет строиться большой паркинг около новой Ледовой арены.