Актриса Шэрон Тейт была убита 55 лет назад

Шэрон Тейт — старшая из трех дочерей полковника военной разведки США Пола Джеймса Тейта и домохозяйки Дорис Гвендолин Тейт. Из-за карьеры отца семейству часто приходилось переезжать с места на место, поэтому девочкам было сложно сблизиться с другими детьми. Но маленькая Шэрон всегда была в центре внимания: свой первый титул — «Мисс очаровательная крошка Далласа» — она выиграла в шесть месяцев, второй — «Мисс Ричланд» — в 16 лет. Благодаря яркой внешности она вполне могла бы претендовать на победы в более масштабных американских конкурсах, но семья вновь переехала — на этот раз в Италию. В 1960 году Шэрон окончила старшую школу в итальянской Вероне, получив на прощанье титул королевы выпускного бала. В этом же году она снялась для обложки американской военной газеты Stars and Stripes и появилась в эпизоде развлекательного телешоу на итальянском телевидении, а в 1961-м дебютировала в кино — в массовке исторической драмы «Разбойник Варавва».