Опрос: более 90% россиян заметили рост цен на товары для школы

Около трети читателей Новостей Mail (27,3%) следили за темой роста цен на школьные товары, примерно столько же респондентов что-то слышали о теме (30,5%) или впервые услышали о ней (30,5%). Тем не менее, около 94% опрошенных сами заметили, что цены на школьные наборы выросли. При этом не увидели изменений 2,2%, а снижение цен заметили всего 0,4%.
У 7 из 10 участников опроса есть 1−2 ребенка школьного возраста: один ребенок проживает в домохозяйстве у 47,5% респондентов, два ребенка — у 24,5% опрошенных.
Всего на школьную продукцию 55,7% читателей Новостей Mail собираются потратить более 10 тыс. рублей, 20,9% планируют расходы от 5 до 10 тыс. рублей, а 11,5% — 2−5 тыс. рублей. При этом 88,1% считают, что цены на школьные товары должны быть ниже, чем сейчас, 6,6% заявили, что цены должны оставаться такими же. Тем не менее, 87,8% респондентов ожидают роста цен на принадлежности для школы, а 4,6% считают, что цены не поменяются.
Александр Фролагин