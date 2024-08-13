Опрос: более 90% россиян заметили рост цен на товары для школы

Всего на школьную продукцию 55,7% читателей Новостей Mail собираются потратить более 10 тыс. рублей, 20,9% планируют расходы от 5 до 10 тыс. рублей, а 11,5% — 2−5 тыс. рублей. При этом 88,1% считают, что цены на школьные товары должны быть ниже, чем сейчас, 6,6% заявили, что цены должны оставаться такими же. Тем не менее, 87,8% респондентов ожидают роста цен на принадлежности для школы, а 4,6% считают, что цены не поменяются.