Врачи не заметили, а женщина задыхалась: Огромную опухоль щитовидки удалили у 62-летней ростовчанки только через год

Обычно людей с болезнями щитовидной железы можно увидеть невооруженным взглядом: увеличенный орган просто выпирает и выделяется на шее. Но, как оказалось, не всегда.
Так, в Ростове врачи спасли женщину, удалив ей огромную опухоль щитовидки, которую и поначалу разглядеть-то никто не мог.
РОСЛА НЕ НАРУЖУ, А ВНУТРЬ.
— Из-за крайне редкого направления роста новообразования внутрь, шея 62-летней пациентки выглядела совершенно нормально. Она долгое время страдала от кашля, одышки и затрудненного дыхания, особенно в горизонтальном положении, — ввели в курс дела в министерстве здравоохранения Ростовской области.
Дончанка искала помощи. Ходила к врачам, чтобы выяснить свой диагноз и получить назначение для лечения.
— Еще год назад женщина с жалобами на самочувствие отправилась на прием к врачу-эндокринологу одного из медучреждений Ростова-на-Дону. Ее направили пройти компьютерную томографию, и по результатам исследования установили диагноз «загрудинный зоб», — рассказали в пресс-службе Ростовской областной клинической больницы, куда в конце концов попала пациентка.
Причинами этого заболевания специалисты называют йододефицит, наследственную предрасположенность и плохую экологию. Оно также проявляется одышкой и прочими схожими со случаем ростовской пенсионерки симптомами.
— Пациентке назначили лечение, а направлять на консультацию к хирургу-эндокринологу специалист посчитал преждевременным, так как по анализам гормонов работа щитовидной железы была в норме. Хотя новообразование уже и сдавливало трахею, пищевод и близлежащие сосуды.
ПОДУМАЛИ И ОБ ЭСТЕТИКЕ.
Женщине становилось все хуже и хуже. И, когда самочувствие стало невыносимым, дончанка сама обратилась к хирурга-эндокринологу в поликлинику РОКБ. Оказалось, к этому моменту проблема приобрела уже большой масштаб. Опухоль разрослась до огромных размеров.
— Даже до гигантских. У всех щитовидная железа разная, но, если возьмем за среднее значение 5×3 сантиметра для каждой из двух доль органа, то у пациентки они разрослись до 20×15 см. В подобных случаях не всегда удается извлечь всю щитовидную железу с опухолью через шейный доступ. Поэтому операционная бригада была готова к более обширному хирургическому вмешательству с рассечением грудины. Но этого, к счастью, не потребовалось, — рассказала хирург-эндокринолог Наталья Прокоданова.
Как объяснили врачи, они сделали все, чтобы исключить осложнения, в том числе сохранили пациентке голос. Подумали и об эстетике.
— Разрез был выполнен по складке шеи, что позволило минимизировать кровопотерю и наложить косметический шов, — добавили в медучреждении. — После операции у женщины быстро восстановились способности нормально дышать и глотать.
НЕ ИГНОРИРОВАТЬ С МЫСЛЬЮ «САМО ПРОЙДЕТ».
После того, как ростовчанка провела в больнице еще пять дней, и ее выписали домой.
— Она чувствует себя хорошо, жалоб нет. Но самое главное — гистологическое исследование исключило рак.
Медики подчеркивают, что при опухоли щитовидной железы всегда велик риск развития онкологии. И цитологическое исследование при биопсии, когда большой иглой из организма извлекают несколько клеток новообразования, не дает 100-% гарантии.
— К тому же, по результатам послеоперационного гистологического заключения до трети благоприятных прогнозов не подтверждаются, — предупреждают врачи.
Именно поэтому медики призывают регулярно проходить хотя бы диспансеризацию, а жалобы не игнорировать с мыслью «само пройдет», а идти к врачу.