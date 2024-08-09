Врачи не заметили, а женщина задыхалась: Огромную опухоль щитовидки удалили у 62-летней ростовчанки только через год

— Даже до гигантских. У всех щитовидная железа разная, но, если возьмем за среднее значение 5×3 сантиметра для каждой из двух доль органа, то у пациентки они разрослись до 20×15 см. В подобных случаях не всегда удается извлечь всю щитовидную железу с опухолью через шейный доступ. Поэтому операционная бригада была готова к более обширному хирургическому вмешательству с рассечением грудины. Но этого, к счастью, не потребовалось, — рассказала хирург-эндокринолог Наталья Прокоданова.