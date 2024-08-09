В Германии оштрафовали депутата за бизнес в Беларуси

До сих пор 53-летний Йорг Дорнау был известен на родине как владелец сельхозфирмы в саксонском городе Борна. И только недавно журналистам удалось выяснить, что с октября 2020 года он является совладельцем и директором сельхозпредприятия ООО «Цыбулька-Бел» в Беларуси. Эта компания возделывает несколько сотен гектаров в приграничье, возле Польши и Литвы. Основная культура, на выращивании которой специализируется предприятие, — это лук.
Йорг Дорнау никогда не афишировал свой сельскохозяйственный бизнес в Беларуси. И только после медийного скандала он был вынужден признаться в наличии актива в нашей стране.
Дорнау — депутат ландтага Саксонии от партии «Альтернатива для Германии».