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Неизвестные разгромили улицу Чокана Валиханова в Омске

Там повреждены стеклянные конструкции.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в паблике «Аварийный Омск» «Вконтакте» появилось сообщение о состоянии улицы Чокана Валиханова. Автор поста сообщил, что повреждены установленные там стеклянные конструкции.

«Напротив департамента культуры и еще в нескольких местах на ул. Чокана Валиханова треснуло стекло», — написал омич.

На сообщение отреагировали в администрации города Омска. Как рассказали в мэрии, по сообщению БУ «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства», стекла были повреждены неизвестными вандалами.

«Новые стекла уже заказаны, в случае своевременной поставки будут установлены до 1 сентября», — прокомментировали в администрации.