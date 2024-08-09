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i61 выпустил клип в стиле японской рекламы «ГЛУБИНА»

Хип-хоп-исполнитель i61 выпустил сингл «ГЛУБИНА» (2024), вдохновленный его недавней поездкой в Японию. Клип снят в атмосфере стремительного, полного разноцветных огней, аниме и маскотов Токио.

Источник: Звук

Хип-хоп-исполнитель i61 выпустил сингл «ГЛУБИНА» (2024), вдохновленный его недавней поездкой в Японию. Клип снят в атмосфере стремительного, полного разноцветных огней, аниме и маскотов Токио.

Режиссерами выступили сам исполнитель, Настя Тусина (участница творческого объединения Dopeclvbworld) и 3D-дизайнер Ростислав Царев. Текст «ГЛУБИНЫ» — это переработка одноименного трека, вышедшего в 2011 году.

В апреле i61 представил альбом-биографию STORYTELL (2024). Каким он получился, мы рассказали здесь. В мае у артиста вышел клип на трек i61, снятый в Грузии.