Холодные ночи и +33 градуса днем: синоптики рассказали о погоде в Волгоградской области

Август в Волгоградской области очень непредсказуемый: после сорокаградусного пекла на регион обрушились ливни с грозами. К концу первой недели месяца погода стабилизируется. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в волгоградском Гидрометцентре, осадков в ближайшие сутки не ожидается, а на смену им вернется жара.