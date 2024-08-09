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Холодные ночи и +33 градуса днем: синоптики рассказали о погоде в Волгоградской области

В Волгоградской области ожидается 30-градусная жара.

Сейчас в Колумбусе: +23° 5 м/с 73% 736 мм рт. ст. +22°

Август в Волгоградской области очень непредсказуемый: после сорокаградусного пекла на регион обрушились ливни с грозами. К концу первой недели месяца погода стабилизируется. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в волгоградском Гидрометцентре, осадков в ближайшие сутки не ожидается, а на смену им вернется жара.

Ночи по-прежнему останутся прохладными — в северных районах температура опустится до +10 градусов, однако преимущественно будет 15…+20 тепла. Днем же ожидается +25…+30 градусов, в южной части региона — до +33 жары.

Синоптики обещают северо-западный ветер. Порывы достигнут максимум 13 метров в секунду.