Кому лучше не есть арбузы, рассказала врач

«Чтобы плод быстро набрал массу и созрел, его подкармливают удобрениями, в основном азотными — нитратами, которые сами по себе малотоксичны. Но, попадая в микрофлору желудочно-кишечного тракта, они преобразуются во вредные нитриты, нарушающие транспортную функцию крови, что впоследствии может привести к гипоксии и недостатку кислорода в тканях».