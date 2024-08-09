Типичная вечеринка с бассейном: в «Лужниках» пройдет CYCLING FESTIVAL & POOL PARTY

10 августа на территории открытого бассейна «Лужники» пройдет спортивная вечеринка CYCLING FESTIVAL & POOL PARTY. Гости смогут поучаствовать в сайкл-тренировках с тренерами, заняться йогой на закате, искупаться в бассейне и попробовать коктейли в баре HiFi-стриминга Звук под музыку от специально приглашенных диджеев.
Сеты для гостей отыграют DJ Cheepa, экс-участник «Банд'Эрос» DJ Scream One, DJ Coda и адепт этно-электроники DJ URIKO.
Звук также установил на территории музыкальные качели и собрал плейлист «Звук твоего лета!», который будет сопровождать вечеринку.
Лето, музыка, спорт — идеальное сочетание для незабываемых выходных. Где, как не на летней спортивной вечеринке, можно почувствовать энергию музыки? Для фестиваля мы подготовили сочный плейлист «Звук твоего лета!» — для любого занятия, где не помешает приятный саундтрек. Его можно будет забрать себе и переслушивать еще долго — так кусочек лета и теплых воспоминаний останется с вами надолго.
Алена Беляева
руководитель BTL-направления HiFi-стриминга Звук.
Стандартная стоимость билета — 3500 рублей, но есть и опции: например, полный доступ ко всем активностям обойдется в 4000 рублей, а если сил хватает только на отдых у бассейна с коктейлем, то билет будет стоить всего 2000 рублей.