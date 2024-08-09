Типичная вечеринка с бассейном: в «Лужниках» пройдет CYCLING FESTIVAL & POOL PARTY

Лето, музыка, спорт — идеальное сочетание для незабываемых выходных. Где, как не на летней спортивной вечеринке, можно почувствовать энергию музыки? Для фестиваля мы подготовили сочный плейлист «Звук твоего лета!» — для любого занятия, где не помешает приятный саундтрек. Его можно будет забрать себе и переслушивать еще долго — так кусочек лета и теплых воспоминаний останется с вами надолго.