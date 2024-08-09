Каким будет август в Татарстане, рассказал руководитель Гидрометцентра РТ

Средние показатели ожидаются на уровне +17,7 градусов и 54,4 миллиметра осадков, сообщает пресс-служба КФУ со ссылкой на главу Гидрометцентра РТ Феликса Гоголя.
В ближайшие дни воздух в Татарстане останется в пределах нормы. На выходных синоптики предсказывают переменчивую погоду с температурой от 19 до 24 градусов выше нуля. Однако начиная с 12 августа ожидается понижение температуры до 17−22 градусов.
Вероятность осадков и отдельных гроз достаточно высока. Следует отметить, что летние дожди обычно выпадают неравномерно: если в одной местности может отмечаются сильные дожди, в соседней осадков может быть всего лишь чуть-чуть.