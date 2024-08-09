Колумбус
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каким будет август в Татарстане, рассказал руководитель Гидрометцентра РТ

Прогнозируется, что в августе в Татарстане температуры воздуха и уровень осадков будут соответствовать климатическим нормам.

Погода в Колумбусе: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Средние показатели ожидаются на уровне +17,7 градусов и 54,4 миллиметра осадков, сообщает пресс-служба КФУ со ссылкой на главу Гидрометцентра РТ Феликса Гоголя.

В ближайшие дни воздух в Татарстане останется в пределах нормы. На выходных синоптики предсказывают переменчивую погоду с температурой от 19 до 24 градусов выше нуля. Однако начиная с 12 августа ожидается понижение температуры до 17−22 градусов.

Вероятность осадков и отдельных гроз достаточно высока. Следует отметить, что летние дожди обычно выпадают неравномерно: если в одной местности может отмечаются сильные дожди, в соседней осадков может быть всего лишь чуть-чуть.