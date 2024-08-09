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Снова идет ураган: В Молдове объявлен жёлтый код — вот-вот начнутся ливни, град и сильный ветер

Жёлтый код объявлен с 16:30 до 21:00 на большей части территории Молдовы.

Сейчас в Колумбусе: +27° 7 м/с 54% 737 мм рт. ст. +25°

Государственная метеорологическая служба объявила жёлтый код сегодня с 16:30 до 21:00 на большей части территории Молдовы.

Ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, град и порывы ветра до 15−20 м/с.