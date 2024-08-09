Снова идет ураган: В Молдове объявлен жёлтый код — вот-вот начнутся ливни, град и сильный ветер

Государственная метеорологическая служба объявила жёлтый код сегодня с 16:30 до 21:00 на большей части территории Молдовы.
Ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, град и порывы ветра до 15−20 м/с.
Жёлтый код объявлен с 16:30 до 21:00 на большей части территории Молдовы.
Государственная метеорологическая служба объявила жёлтый код сегодня с 16:30 до 21:00 на большей части территории Молдовы.
Ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни, град и порывы ветра до 15−20 м/с.