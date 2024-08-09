Эпидемиологи разрешили купаться на 18 пляжах в Беларуси

Сотрудники санитарно-эпидемиологической службы проверили 390 зон рекреации, исследовали более тысячи проб воды, из которых 59 не отвечали нормативам.
«По состоянию на 8 августа, купание ограничено в 37 зонах рекреации. За прошедшую неделю сняты ограничения на 18 пляжах».
Витебская область:
запрещено купаться детям, взрослым и заниматься водными видами спорта в Новополоцке (зоны на Западной Двине в районе моста, спасательной станции по улицы Парковая, 1А) и Полоцке (левый берег Западной Двины).
Гомельская область:
нельзя купаться в Жлобине (пляжи на Днепре в районе парка культуры и отдыха «Приднепровский» и Центра олимпийского резерва), в трех зонах рекреации на Соже в Гомельском районе (на набережной, а также в районе улицы Речной поселка Ченки, садоводческого товарищества «Скиток-2»).
ограничено купание детей в Гомеле (пляжи «Новобелицкий» и «Каскад-2»).
приостановлено купание детей и взрослых в Гомеле (пляж «Шведская горка»), Мозыре (правобережные пляжи на Припяти у гребной базы, дома № 9 на улице Советской).
Гродненская область:
ограничено купание детей в Гродно на пляже на Немане в урочище «Пышки».
запрещено купание в Гродно (пляж в урочище «Лососна» в Гродно на Немане), Гродненском районе (пляжи на прудах у деревень Суховляны и Луцковляны), на пруду в городском поселке Большая Берестовица.
Минская область:
запрещено купание в городском поселке Смиловичи Червенского района (пляж на Волме) и в Червене (пляж на водоеме «Натальевск»).
Могилевская область:
приостановлено купание в Горецком районе (пляж на базе отдыха «Мерея», агрогородок Ленино).
запрещено купание в Могилеве (городской пляж на Днепре, заливе в районе улицы Фатина, зоне рекреации на пруду Броды), Могилевском (пляжи на Днепре в агрогородке Полыковичи, пруду в деревне Вильчицы), Шкловском (городской пляж на правом берегу Днепра возле ледовой арены, пляж на пруду у деревни Путники), Климовичском (пляж на реке Остер вблизи оздоровительного лагеря «Орленок») районах.
ограничено купание детей в Бобруйске (городской пляж № 2, пляж санатория «Шинник»), Могилевском (на озере Гусином в агрогородке Кадино), Чаусском (водохранилище Рудея в районе агрогородка Горбовичи), Дрибинском (пруд «Запольский» вблизи агрогородка Рясно) районах.
По данным Минздрава, на основании результатов исследований сняты ограничения по купанию: в Гомельской области — на пляжах «Каскад-1» и «Озерный» в Гомеле, городском пляже в Речице на Днепре, пляже на озере Сырское в городском поселке Корма; в Гродненской области — на пляжах на озере Свитязь, водоеме по улице Дроздовича в Новогрудке, на озере Юбилейном в городском поселке Кореличи; в Могилевской области — на пляжах на Друти в районе сквера «Спуск к реке» и в районе улицы Комсомольской в Круглом; в Минске — на пляжах № 1−6 Цнянского и № 5 Заславского водохранилищей, № 7, 9 водохранилища Дрозды.