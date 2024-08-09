Эпидемиологи разрешили купаться на 18 пляжах в Беларуси

По данным Минздрава, на основании результатов исследований сняты ограничения по купанию: в Гомельской области — на пляжах «Каскад-1» и «Озерный» в Гомеле, городском пляже в Речице на Днепре, пляже на озере Сырское в городском поселке Корма; в Гродненской области — на пляжах на озере Свитязь, водоеме по улице Дроздовича в Новогрудке, на озере Юбилейном в городском поселке Кореличи; в Могилевской области — на пляжах на Друти в районе сквера «Спуск к реке» и в районе улицы Комсомольской в Круглом; в Минске — на пляжах № 1−6 Цнянского и № 5 Заславского водохранилищей, № 7, 9 водохранилища Дрозды.