Умер барабанщик группы 60 Ft. Dolls Карл Беван

Группа 60 Ft. Dolls, в которой Карл Беван играл в юности, считалась частью культурного движения Cool Cymru, активного в Уэльсе на рубеже 90-х и нулевых. Тогда в стране начала оживать рок-сцена, главными представителями которой считаются Catatonia, Stereophonics и Manic Street Preachers.