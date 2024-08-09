Умер барабанщик группы 60 Ft. Dolls Карл Беван

Бывший ударник британской панк-группы 60 Ft. Dolls Карл Беван скончался в возрасте 51 года. Коллектив был активен в 90-х: артисты выступали на разогреве у Oasis и Sex Pistols, а также на известном фестивале «Гластонбери».
О смерти музыканта рассказали его близкие, передает NME. Причины не уточняются.
Группа 60 Ft. Dolls, в которой Карл Беван играл в юности, считалась частью культурного движения Cool Cymru, активного в Уэльсе на рубеже 90-х и нулевых. Тогда в стране начала оживать рок-сцена, главными представителями которой считаются Catatonia, Stereophonics и Manic Street Preachers.
60 Ft. Dolls распались в 1998-м. Впоследствии Беван стал пейзажистом.