В горах Алматы объявлен «оранжевый» уровень селевой опасности

«В соответствии с штормовым предупреждением РГП “Казгидромет” о сильном дожде 10−12 августа 2024 года в горных и предгорных районах Алматы ожидается формирование склонового стока и подъёмы уровней воды в реках, возможны разливы и подтопления».
Согласно гидрометеорологической информации по горным рекам РГП «Казгидромет», на 10 августа в горах Иле Алатау объявлен «оранжевый уровень» селевой опасности из-за прогнозирования сильного дождя, а также повышения температуры в высокогорье.
Граждан призвали соблюдать правила поведения в селеопасной зоне:
«Подразделения Казселезащиты переведены на учащённый режим наблюдений на селеопасных участках, проводятся аэровизуальные и наземные обследования, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников. Уважаемые туристы, жители и гости Алматы, напоминаем, что шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет, но встречи с ним можно избежать. Просим не посещать горы Иле Алатау в связи с риском возникновения селей».