Белгидромет обещает дожди и до +28 в Беларуси на выходных 10 и 11 августа

В воскресенье, 11 августа, за погоду в Беларуси будут отвечать атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы с Балтийского моря. Из-за чего ночью местами, а днем почти по всей стране — кратковременные дожди, возможны местами грозы. При грозах порывы ветра будут усиливаться до 15−20 метров в секунду. В ночные часы похолодает до+8 — + 14 градусов, днем от +18 по северу до +26 по югу страны.