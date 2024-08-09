Колумбус
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасное химвещество вытекло из цистерны в Минске

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Цистерна с опасным химическим веществом протекла в Минске на железнодорожных путях в районе улицы Казинца, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Отмечается, что в емкости находится бензилхлорид — бесцветная жидкость с резким неприятным запахом. Хлористый бензил достаточно опасен для человека: вдыхание паров может вызвать отек легких.

В МЧС уточнили, что за минуту из цистерны вытекает примерно 15−20 капель этого вещества. Сейчас на месте работают специалисты химической и радиационной защиты.

В сентябре 2023 года в Минске на улице Сердича произошла утечка хлористой жидкости в одном из заготовительных пунктов. Хлор вытекал из 40-литрового баллона без вентиля.

В январе 2022 года на территории детского сада в Волковыске также случилась утечка хлора, из-за чего пострадали два человека. Спасатели осадили пары водой и транспортировали баллон для дальнейшей утилизации.

В марте 2021 года из спорткомплекса в столичном районе Серебрянка пришлось эвакуировать более 80 человек. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что в помещении водоподготовки, которое находилось в подвале, проводились работы по обслуживанию дозирующей станции. По ошибке в емкость с хлором залили коагулянт для осветления воды. Произошла химическая реакция, из-за чего выделились пары хлора.

экология