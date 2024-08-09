Опасное химвещество вытекло из цистерны в Минске

В марте 2021 года из спорткомплекса в столичном районе Серебрянка пришлось эвакуировать более 80 человек. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что в помещении водоподготовки, которое находилось в подвале, проводились работы по обслуживанию дозирующей станции. По ошибке в емкость с хлором залили коагулянт для осветления воды. Произошла химическая реакция, из-за чего выделились пары хлора.