Дорожную карту переноса порта Ростова планируют уточнить к середине сентября

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил до середины сентября уточнить дорожную карту переноса порта донской столицы на территорию левобережья. Эту задачу глава региона озвучил на специальном совещании в донском правительстве.
Также Василий Голубев потребовал подготовить предложения по аренде участков для подъездных путей к проектируемым портовым мощностям.
Напомним, Ростовский порт собираются перенести из центральной части города на левый берег Дона. Ранее городские власти предоставили для этого пять участков. Были заключены договоры аренды, сейчас выполняется отсыпка и планировка территории.
Параллельно готовится проект портовой инфраструктуры. Все планы и сметы должны пройти госэкспертизу до конца 2024 года.
До этого, еще с 2022 года, был утвержден госконтракт на проектирование и строительство административного здания морского пункта пропуска. Это обязательное условие для работы порта.
Добавим, на совещании также обсудили возможность продления ростовской набережной на 2,1 км: по Береговой от Богатяновского Спуска до 13-й Линии. На указанной территории власти планируют создать дороги, тротуары, парковки, велодорожки, установить светофоры и протянуть канализацию. Этот проект уже разработан.