Главные новости недели с 5 по 9 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 5 по 9 августа 2024 года.
В Курской области объявили ЧС федерального характера
В Курской области введена ЧС федерального характера из-за значительного материального ущерба и числа пострадавших. Украинские подразделения проникли в приграничные районы, их продвижение остановлено. Решение о ЧС приняла правительственная комиссия.
Рост пенсий и майнинг крипты: какие новые законы подписал Путин
8 августа президент Путин подписал законы, включая штрафы до 600 тыс. руб. за распространение литературы о наркотиках без соответствующей маркировки. Новые законы также касаются пенсий, защиты интересов граждан и воинского учета мигрантов.
Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США
Вице-президент США Камала Харрис стала кандидатом от Демократической партии на пост президента, объявив об этом на митинге в Филадельфии. Выборы пройдут 5 ноября 2024 года. Ее напарником стал губернатор Миннесоты Тим Уолц.
Бакальчук рассказал о кредитах Wildberries и риске дефолта
После ухода Владислава Бакальчука из Wildberries, компания взяла кредитов больше необходимого. Банки перестали выдавать маркетплейсу деньги. Владислав пытается приостановить сделку через Роспатент. Он утверждает, что все кредитные лимиты оформлены на Wildberries, они составляют 295 млрд руб.
Турецкие отели могут отказаться от формата All inclusive
Турецкие эксперты призывают пересмотреть модель «все включено» в отелях для привлечения более состоятельных туристов и увеличения доходов. Представители сектора считают, что система устарела и предлагают разработать новую стратегию.
Руководитель парка «Патриот» арестован по делу о мошенничестве
Руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и генерал-майора Владимира Шестерова арестовали по подозрению в мошенничестве на сумму более 40 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Потерпевшей стороной признано Минобороны России.
Названы профессии с самыми низкими зарплатами в России
По данным сервиса Headhunter, самые низкие зарплаты в России у дворников (32,6 тыс. руб.), уборщиков (37,3 тыс. руб.), воспитателей и нянь (40,5 тыс. руб.), учителей (41,9 тыс. руб.) и мерчандайзеров (43,9 тыс. руб.). Медиана зарплат в стране — 70−75 тыс. руб.