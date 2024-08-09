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В Башкирии 51-летний мужчина перевернулся на резиновой лодке

В Башкирии спасатели эвакуировали человека с Павловского водохранилища. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Во время профилактического рейда спасатели увидели 51-летнего мужчину. Его резиновая лодка перевернулась, и он начал звать на помощь.

Спасатели вытащили мужчину из воды и доставили на берег. В медпомощи он не нуждался.