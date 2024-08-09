Реки истощаются: в Алуште просят экономить воду

Власти Алушты попросили жителей города экономнее относится к потреблению воды. Обратиться с такой просьбой к алуштинцам решила глава алуштинской администрации Галина Огнева.
«В регионе сохраняется засушливая погода и высокая пожароопасность. Притоки Изобильненского водохранилища истощаются», — сообщила Огнева.
Глава города лично выехала на плотину водохранилища в Изобильном, чтобы проверить уровень воды. Она поручила ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» провести точные расчеты накопления воды в водоеме. В ближайшее время городская администрация проведет совещание по этому поводу.
Напомним, Изобильненское водохранилище является самым глубоким в Крыму. Оно служит основным источником питьевой воды для населения Алушты.
Ранее «Комосомолка» сообщала, что в Алуштинском районе в ближайшие годы построят еще одно крупное водохранилище, чтобы обеспечить потребности восточной части района. Оно должно появиться возле Солнечногорского.