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Реки истощаются: в Алуште просят экономить воду

Глава Алушты Огнева попросила меньше расходовать воду.

Власти Алушты попросили жителей города экономнее относится к потреблению воды. Обратиться с такой просьбой к алуштинцам решила глава алуштинской администрации Галина Огнева.

«В регионе сохраняется засушливая погода и высокая пожароопасность. Притоки Изобильненского водохранилища истощаются», — сообщила Огнева.

Глава города лично выехала на плотину водохранилища в Изобильном, чтобы проверить уровень воды. Она поручила ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» провести точные расчеты накопления воды в водоеме. В ближайшее время городская администрация проведет совещание по этому поводу.

Напомним, Изобильненское водохранилище является самым глубоким в Крыму. Оно служит основным источником питьевой воды для населения Алушты.

Ранее «Комосомолка» сообщала, что в Алуштинском районе в ближайшие годы построят еще одно крупное водохранилище, чтобы обеспечить потребности восточной части района. Оно должно появиться возле Солнечногорского.

экология