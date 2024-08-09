Реки истощаются: в Алуште просят экономить воду

Глава города лично выехала на плотину водохранилища в Изобильном, чтобы проверить уровень воды. Она поручила ГБУ РК «Крыммелиоводхоз» провести точные расчеты накопления воды в водоеме. В ближайшее время городская администрация проведет совещание по этому поводу.