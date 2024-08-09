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Через 30 дней стартуют 5-е Всемирные игры кочевников

С 8 по 13 сентября 2024 года в Астане пройдут 5-е Всемирные игры кочевников. В соревнованиях примут участие более 2 тысяч участников из 89 стран мира. Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов, передает ИА El.kz со ссылкой на Дирекцию 5-х Всемирных игр Кочевников.

Источник: EL.kz

В рамках спортивной программы 5-х Всемирных игр кочевников в Астане запланировано проведение состязаний по 21 видам спорта.

В их числе — конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры.

Непосредственно в Астане будет открыт Этноаул «Вселенная кочевников», где каждый посетитель сможет ознакомиться с культурой и традициями казахского народа, а также самобытной культурой стран — участниц.

Ежедневно этноаул смогут посещать более 10 тысяч жителей и гостей столицы. 5-е Всемирные игры кочевников в Астане пройдут под девизом «Ұлы Дала дүбірі» — «Встреча в великой степи».

Вместе с тем, в рамках 5-х Всемирных игр кочевников, 9—11 сентября в Национальном музее пройдет международная научно-практическая конференция «Кочевники: история, знания, уроки». Конференция будет состоять из нескольких секций, таких как «История и культура», «Спортивная наука» и «Питание кочевников Центральной Азии».

Подробную информацию можно получить по ссылке: worldnomadgames.kz/ru.