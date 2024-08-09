Через 30 дней стартуют 5-е Всемирные игры кочевников

С 8 по 13 сентября 2024 года в Астане пройдут 5-е Всемирные игры кочевников. В соревнованиях примут участие более 2 тысяч участников из 89 стран мира. Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов, передает ИА El.kz со ссылкой на Дирекцию 5-х Всемирных игр Кочевников.