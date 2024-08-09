Через 30 дней стартуют 5-е Всемирные игры кочевников

В рамках спортивной программы 5-х Всемирных игр кочевников в Астане запланировано проведение состязаний по 21 видам спорта.
В их числе — конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры.
Непосредственно в Астане будет открыт Этноаул «Вселенная кочевников», где каждый посетитель сможет ознакомиться с культурой и традициями казахского народа, а также самобытной культурой стран — участниц.
Ежедневно этноаул смогут посещать более 10 тысяч жителей и гостей столицы. 5-е Всемирные игры кочевников в Астане пройдут под девизом «Ұлы Дала дүбірі» — «Встреча в великой степи».
Вместе с тем, в рамках 5-х Всемирных игр кочевников,
Подробную информацию можно получить по ссылке: worldnomadgames.kz/ru.