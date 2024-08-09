Без осадков только на западе страны: какой будет погода в Казахстане 10 августа

Ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на северо-западе, севере, востоке, в центре — сильные дожди. И только на западе страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на северо-западе, севере ночью и утром ожидается туман.