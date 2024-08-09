Без осадков только на западе страны: какой будет погода в Казахстане 10 августа

Ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на северо-западе, севере, востоке, в центре — сильные дожди. И только на западе страны погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на северо-западе, севере ночью и утром ожидается туман.
Днем в Алматинской и Жетысуской областях сохранится сильная жара.
В Атырауской и Абайской, на востоке Улытауской, на юге Карагандинской, на западе, в центре Актюбинской, на юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской, в центре, на западе Восточно-Казахстанской областей сохранится высокая пожарная опасность.
В Мангыстауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Улытауской, Жетысуской областях, в северной половине Алматинской, на юге, востоке Актюбинской, в западной части Атырауской, на юге Абайской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Утром туман. Ветер северо-западный 9−14, ночью порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 16−18 тепла.
Алматы: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 23−25, днем 31−33 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 21−23, днем 33−35 тепла.