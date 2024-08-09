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Французский режиссер Гаспар Ноэ высоко оценил потенциал кинопарка «Москино»

Французский режиссер Гаспар Ноэ посетил 9 августа кинопарк «Москино». Он осмотрел декорации и съемочные площадки и высоко оценил потенциал для создания масштабных проектов.

В ходе своего визита Ноэ увидел в том числе образовательный центр и самый большой хромакей в Европе. Он осмотрел декорации от деревень до московских и берлинских улиц.

«Всё это они сделали сами в такие короткие сроки? Это действительно круто!» — сказал режиссер.

Кроме того, во время посещения кинопарка Ноэ достиг договоренностей о показе его фильма «Вихрь» в рамках Московской международной недели кино.

Московская международная неделя кино пройдет в период с 23 по 28 августа. В его рамках запланированы показы российских и иностранных фильмов, а также экскурсии, мастер-классы, концерты и шоу.

Еще в апреле режиссер Эмир Кустурица посетил кинопарк «Москино». Он отметил, что тот сделан очень профессионально и импрессивно. Режиссер назвал кинопарк огромным проектом.