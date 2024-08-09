Депутат Немкин рассказал о новой уязвимости VPN-сервисов

В целом многие VPN-сервисы известны своими уязвимостями. Например, в мае этого года стало известно про новый метод обхода VPN, которому присвоили название TunnelVision. Суть, если не вдаваться в технические подробности, такова — злоумышленники могут настроить свой сервер так, чтобы устройство думало, что оно подключено к безопасному VPN. Но на самом деле весь трафик проходит через сервер киберпреступников. Это позволяет хакерам видеть и изменять ваши данные. При этом то, какой VPN используется, значения не имеет. Киберпреступники используют уязвимость сетевого протокола.