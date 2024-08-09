Колумбус
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как Астана отпразднует День Абая

Столичные власти рассказали, какие мероприятия пройдут в Астане, 10 августа, в честь дня рождения Абая, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации пресс-службы столичного акимата, в дату рождения великого поэта, просветителя Абая Кунанбаева будут организованы научные конференции, воспитательные часы в школах, викторины и более 70 различных мероприятий.

Праздник, посвященный Дню Абая, стартует в субботу в 9:00 с церемонии возложения цветов к памятнику Абая.

Также 10 августа в 11:00 на Аллее писателей (ул. Егемен Қазақстан, 9) состоится литературно-музыкальный вечер «Абай рұханияттың алтын қазығы».

10 августа в 11:00 в парке журналистов (ул. Кенесары) пройдет литературный вечер «Алдымда ақын Абай-Темирқазық!».

10 августа в 20:00 на берегу реки Есиль (Арбат) в целях популяризации песен Абая состоится «Домбра party». Также 10 августа на Арбате будут организованы викторины, посвященные жизни и творчеству Абая.

Вместе с тем 14 августа в Национальной академической библиотеке РК по итогам экспедиции «Ұлылар мекені…» планируется проведение научной конференции.