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Boulevard Depo выпустил сингл и клип «ХП»

Рэпер Boulevard Depo представил новый трек «ХП» (2024). В клипе артист снялся в костюме качка — в таком же он появился 4 августа на Пикнике «Афиши» в Москве.

Источник: Звук

Рэпер Boulevard Depo представил новый трек «ХП» (2024). В клипе артист снялся в костюме качка — в таком же он появился 4 августа на Пикнике «Афиши» в Москве.

Авторами трека выступили Shawtyshine, Hyyddraa и сам Boulevard Depo, продюсером — Undergroover.

Сейчас артист, по некоторым данным, готовит совместный альбом с SALUKI. На это он намекнул в своем Telegram-канале в июле, заявив, что SALUKI «пойман на живца». Впрочем, об этом релизе стало известно еще зимой 2023-го.

«Мы с Темычем (настоящее имя Boulevard Depo — прим. ред.) начинаем думать что-то по поводу совместного альбома. Это благодаря его жене Юльке происходит. Возможно, это выльется не в альбом, а в EP», — говорил SALUKI в прошлом году.

Когда пластинка увидит свет, неизвестно.