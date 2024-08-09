Boulevard Depo выпустил сингл и клип «ХП»

Рэпер Boulevard Depo представил новый трек «ХП» (2024). В клипе артист снялся в костюме качка — в таком же он появился 4 августа на Пикнике «Афиши» в Москве.
Авторами трека выступили Shawtyshine, Hyyddraa и сам Boulevard Depo, продюсером — Undergroover.
Сейчас артист, по некоторым данным, готовит совместный альбом с SALUKI. На это он намекнул в своем Telegram-канале в июле, заявив, что SALUKI «пойман на живца». Впрочем, об этом релизе стало известно еще зимой 2023-го.
«Мы с Темычем (настоящее имя Boulevard Depo — прим. ред.) начинаем думать что-то по поводу совместного альбома. Это благодаря его жене Юльке происходит. Возможно, это выльется не в альбом, а в EP», — говорил SALUKI в прошлом году.
Когда пластинка увидит свет, неизвестно.