ГАИ займется пьяными водителями и бесправниками с 9 по 12 августа в Беларуси

Также ГАИ проведет обмен нарядами ДПС между соседними районами, запланированы спецмероприятия с условными названиями «Фильтр» и «Паутина». В районах с неблагоприятной дорожной обстановкой будут задействованы сотрудники спецподразделения ДПС «Стрела». Про факты и попытки нетрезвого вождения или нахождения на дороге пьяных пешеходов и велосипедистов просят сообщать по номеру 102.