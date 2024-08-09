ГАИ займется пьяными водителями и бесправниками с 9 по 12 августа в Беларуси

Госавтоинспекция Беларуси проведет акцию против пьяных водителей и бесправников с 9 по 12 августа. Ее девиз «Пьяному и бесправному не место на дороге!».
Профилактическое мероприятие ГАИ пройдет по всей республике.
«Сотрудники ГАИ усилят надзор за дорожным движением, приблизив маршруты патрулирования к местам массового отдыха граждан, объектам торговли и развлекательным заведениям, работающим в круглосуточном режиме», — сообщают в Министерстве внутренних дел Беларуси.
Также ГАИ проведет обмен нарядами ДПС между соседними районами, запланированы спецмероприятия с условными названиями «Фильтр» и «Паутина». В районах с неблагоприятной дорожной обстановкой будут задействованы сотрудники спецподразделения ДПС «Стрела». Про факты и попытки нетрезвого вождения или нахождения на дороге пьяных пешеходов и велосипедистов просят сообщать по номеру 102.