Глава администрации Ростова поздравил строителей с профессиональным праздником

— Не останавливайтесь на достигнутом, ищите лучшее, внедряйте это в современную жизнь и, конечно же, стройте, чтобы наш город становился еще комфортнее и красивее. Счастья и благополучия вам и вашим семьям, — добавил Алексей Логвиненко.