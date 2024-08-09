Глава администрации Ростова поздравил строителей с профессиональным праздником

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко и председатель гордумы — глава города Зинаида Неярохина поздравили строителей с наступающим профессиональным праздником.
Представителям отрасли вручили награды. Благодарности и благодарственные письма получили 13 человек. После торжественной церемонии сити-менеджер опубликовал пост с обращением к ростовским строителям.
— Вашими руками строится Новый Ростов. Вы возводите современные дома, парки, школы и детсады, спорткомплексы и медцентры. Без преувеличения, вы дарите счастье и создаете новое комфортное пространство, — написал в Telegram Алексей Логвиненко.
Глава ростовской администрации от имени всех жителей донской столицы поблагодарил специалистов за колоссальный труд и верность профессии.
— Не останавливайтесь на достигнутом, ищите лучшее, внедряйте это в современную жизнь и, конечно же, стройте, чтобы наш город становился еще комфортнее и красивее. Счастья и благополучия вам и вашим семьям, — добавил Алексей Логвиненко.