Колумбус
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава администрации Ростова поздравил строителей с профессиональным праздником

Строителей Ростова-на-Дону с профессиональным праздником поздравили городские власти.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко и председатель гордумы — глава города Зинаида Неярохина поздравили строителей с наступающим профессиональным праздником.

Представителям отрасли вручили награды. Благодарности и благодарственные письма получили 13 человек. После торжественной церемонии сити-менеджер опубликовал пост с обращением к ростовским строителям.

— Вашими руками строится Новый Ростов. Вы возводите современные дома, парки, школы и детсады, спорткомплексы и медцентры. Без преувеличения, вы дарите счастье и создаете новое комфортное пространство, — написал в Telegram Алексей Логвиненко.

Глава ростовской администрации от имени всех жителей донской столицы поблагодарил специалистов за колоссальный труд и верность профессии.

— Не останавливайтесь на достигнутом, ищите лучшее, внедряйте это в современную жизнь и, конечно же, стройте, чтобы наш город становился еще комфортнее и красивее. Счастья и благополучия вам и вашим семьям, — добавил Алексей Логвиненко.