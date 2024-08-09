В России предложили создать единый реестр авиадебоширов

В пятницу в Министерстве транспорта с участием Росавиации, МВД России и компании «Аэрофлот» прошло совещание, на котором обсуждался вопрос усиления ответственности пассажиров за деструктивное поведение на борту самолета.
Депутат отметила, что с 2018 года действует норма, касающаяся авиадебоширов, однако количество таких пассажиров не сокращается.
На мой взгляд, необходимо увеличить штраф за первое нарушение, чтобы он был ощутим. Ввести единый реестр дебоширов, чтобы все компании понимали с кем имеют дело. А за второе-третье нарушение не только внести нарушителя в реестр, но и ограничить ему полеты на три года.
По мнению Школкиной, также необходимо более четко установить квалифицированные признаки нарушений. Данная мера позволит не только включать дебоширов в «черные» списки, но и применять соответствующие наказания.
За 2023 год в «Аэрофлоте» выявлено 650 авиадебоширов, из которых только 18 удалось внести в «черный» список, остальные просто отделались небольшим штрафом.
По утверждению депутата, подобные изменения планируется внести на рассмотрение Государственной Думы уже осенью.
Нина Лютикова