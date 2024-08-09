В России предложили создать единый реестр авиадебоширов

На мой взгляд, необходимо увеличить штраф за первое нарушение, чтобы он был ощутим. Ввести единый реестр дебоширов, чтобы все компании понимали с кем имеют дело. А за второе-третье нарушение не только внести нарушителя в реестр, но и ограничить ему полеты на три года.